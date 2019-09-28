Астрахань, , 16:09 — REGNUM Квоту на бесплатное обучение иностранных студентов в России могут увеличить примерно в два раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя агентства «Россотрудничество» Михаил Брюханов в кулуарах международного форума стран Прикаспийского региона, который проходит 28 сентября в Астрахани.

По его словам, данное решение пока не принято. Однако в ближайшее время вопрос может быть решён. Брюханов отметил, что считает подобные меры оправданными.

«Насколько я знаю уже даже предусмотрено финансирование. Осталось только разложить квоты по странам. Сейчас ежегодно более 15 тысяч иностранцев мы принимаем. Эту цифру могут удвоить. Такой государственный заказ есть», — заявил Брюханов.

При этом вопрос о распределении квот между странами будет зависеть от ряда факторов в том числе от того, насколько данная страна готова будет предоставить подготовленных для обучения в Российских вузах граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Международные отношения муниципалитетов назвали основой народной дипломатии