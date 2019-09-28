Сакраменто, США, , 15:33 — REGNUM Биологи обнаружили восемь видов червей-нематод в калифорнийском озере Моно, тогда как раньше считалось, что в этом озере водится только два вида животных. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Озеро Моно, расположенное на востоке штата Калифорния, является чрезвычайно суровой средой для живых организмов. В водах этого озера высокий уровень содержания соли, а также высокая концентрация мышьяка, что делает его непригодным для жизни не только рыб, но и менее сложных животных. До недавнего времени считалось, что в озере Моно обитают только рачки Artemia monica и личинки мух-береговушек Ephydra.

Международная группа учёных под руководством Пола Штернберга из Калифорнийского технологического института установила, что в озере Моно также обитает восемь различных видов червей-нематод, что делает их наиболее разнообразно представленными обитателями этого водоёма. Учёные считают, что дальнейшее изучение обнаруженных нематод поможет в создании препаратов для выведения мышьяка из организма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре биологи описали новые бактерии сальмонеллы Typhimurium, обнаруженные в образцах крови, взятых в нескольких медицинских учреждениях в городах ДР Конго. Отличительной особенностью этих бактерий является невосприимчивость не только к антибиотикам первой, но и второй линии.

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