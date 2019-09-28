Сантьяго, , 14:59 — REGNUM В чилийской пустыне Атакама начались строительные работы по созданию «Чрезвычайно большого телескопа» (англ. Extremely Large Telescope, ELT), который станет самой большой оптической обсерваторией на Земле. Об этом сообщает пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

Строительством ELT занимается международная организация ESO, в которую входит 15 стран из Европы и Бразилия. ELT относится к классу «экстремально больших» — такими называют наземные оптические телескопы для наблюдений в видимом диапазоне длин волн с главным зеркалом диаметром более 20 метров.

В настоящее время не закончено строительство ни одного из «экстремально больших телескопов», а самым большим оптическим телескопом считается «Большой Канарский телескоп» с диаметром зеркала 10,4 метров. Диаметр основного зеркала ELT составит 39 метров, что сделает его самым большим оптическим телескопом на Земле.

Это зеркало будет размещено в куполе высотой около 74 метров и диаметром 86 метров. Фундамент был заложен в 2018 году, а 27 сентября 2019 года началось строительство купола телескопа, общий вес которого составит 2800 тонн. Планируется, что телескоп будет открыт в 2025 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Чили изготовили второе зеркало для «Гигантского Магелланового телескопа». Общая систем телескопа будет состоять из семи первичных зеркал диаметром 8,4 метра и весом 20 тонн каждое. Ввод телескопа в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

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