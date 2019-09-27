Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Интернациональный коллектив учёных с помощью космического телескопа TESS получил подробнейшую информацию о поглощении звезды чёрной дырой. Высокая чувствительность телескопа, предназначенного для поиска планет за пределами Солнечной системы, позволила получить данные о росте яркости объекта за неделю до того, как его заметили автоматическим телескопы на Земле. Исследование обнародовано на iopscience.iop.org, статья принята к публикации в Astrophysical Journal.

Когда звезда проходит вблизи от крупной чёрной дыры, её разрывает приливными силами. В результате часть вещества звезды отбрасывается в космос, а часть поглощается дырой. Материя звезды образует аккреционный диск вокруг чёрной дыры и поглощается за относительно короткое время. Во время этого наблюдатель может видеть вспышку, связанную с разогревом вещества в диске, — это называется событием приливного разрушения (СПР).

В работе исследователей под руководством Томаса Холоена из Обсерватории Института Карнеги описано удачное стечение обстоятельств, которое позволило получить наиболее исчерпывающую информацию о событии приливного разрушения. Астрономы изучали событие под названием ASASSN-19bt, обнаруженное автоматическим наземным телескопом 29 января, но позже оказалось, что участок неба с этим объектом также наблюдал созданный для поиска экзопланет космический телескоп TESS, причем он увидел рост светимости еще 21 января.

Учёные также изучали объект с помощью космических телескопов Swift и XMM-Newton, которые измеряли ультрафиолетовое и рентгеновское свечение. Совмещение этих данных делает ASASSN-19bt наиболее полно изученным СПР.

Основная задача TESS — поиск планет вне Солнечной системы посредством регистрации небольших вариаций в яркости звезд. Астрономы предполагали, что эти его особенности помогут исследовать кратковременные вспышки, например, взрывы сверхновых. ASASSN-19bt стало первым событием приливного разрушения, которое наблюдалось этим прибором.

Раннее обнаружение с помощью TESS позволило учёным увидеть свет из непосредственных окрестностей черной дыры, намного ближе, чем мы видели раньше. Эти данные также продемонстрировали, что рост яркости в случае ASASSN-19bt был очень гладким — это подтверждает классификацию события именно как СПР, а не другой вспышки.