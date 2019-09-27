Хельсинки, , 15:18 — REGNUM Учёные обнаружили, что при хроническом стрессе изменяется работа генов, участвующих в производстве энергии митохондриями и синтезе белков. Они смоделировали хронический социальный стресс на мышах и оценили экспрессию генов и протеом в клетках их мозга и крови. В клетках крови людей с паническим расстройством работа генов также меняется. Результаты исследования опубликованы 26 сентября в PLOS Genetics.

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У людей хронический стресс может привести к тревожным расстройствам. К этим заболеваниям относится паническое расстройство, для которого характерны панические атаки. Однако клеточные и молекулярные аспекты тревожных расстройств плохо изучены, что тормозит поиск мишеней для препаратов и разработку лечения.

Коллектив учёных под руководством Айрис Ховатта из Хельсинкского университета проанализировал экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга и крови мышей, подвергнутых хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы были взяты сразу после панической атаки. В ходе эксперимента исследователи использовали мышей, более устойчивых (B6) и более восприимчивых (D2) к стрессу.

Хронический социальный стресс смоделировали так: мышей подсаживали в клетки с мышами заведомо агрессивной линии сроком на десять дней. Животные были разделены стеклянной перегородкой, которую убирали раз в день. Тогда агрессоры нападали на мышей, подсаженных к ним. Чтобы мыши не привыкали друг к другу, их ежедневно пересаживали в клетки к новым агрессорам.

Оказалось, что вследствие хронического стресса в мозге мышей больше всего изменялась экспрессия генов, связанных с работой митохондрий, а именно — процессом синтеза АТФ, и с регуляцией синтеза белка. Причем изменения у мышей разных линий были противоположны: у D2 экспрессия снижалась, у более устойчивых B6 — усиливалась. При этом морфология и количество митохондрий в клетках мозга изменилась: эти результаты согласуются с идеей генетической предрасположенности линий к разным реакциям на стресс. В клетках крови мышей изменения экспрессии генов практически не отличались от изменений в клетках мозга.

Далее учёные отобрали 21 человека с паническим расстройством. Во время эксперимента пациентов также подвергали воздействию стресса (к примеру, моделировали ситуацию с возможной потерей контроля в общественном месте), после чего брали кровь для анализа экспрессии генов и протеома. Оказалось, что в клетках крови пациентов происходили такие же изменения экспрессии, как и у мышей линии D2, восприимчивых к стрессу.

Авторы статьи заключили, что изменения работы митохондрий — эволюционно консервативная реакция на стресс, характерная и для мышей, и для людей. Дальнейшее изучение молекулярных механизмов этих изменений поможет найти мишень для разработки терапии тревожных расстройств.