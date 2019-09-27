Симферополь, , 14:59 — REGNUM Ученые из Италии будут добиваться включения генуэзских крепостей, расположенных на крымском полуострове, в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом 27 сентября заявил председатель итальянской организации «Italia Nostra» и руководитель проекта «Генуэзские крепости Крыма и Черноморско-Азовского бассейна» Джованни Спалла, передает портал «Новости Крыма».

«Цель — чтобы генуэзские крепости Крыма были признаны как мировое культурное наследие ЮНЕСКО», — сказал итальянский историк на встрече с И.О. вице-премьера Крыма Ларисой Опанасюк в Симферополе.

Сообщается, что итальянские ученые будут работать в Крыму в течение месяца. Они составят карту генуэзских крепостей на территории полуострова и определят их границы. Также историки планируют произвести тщательную фото и видеосъемку археологических памятников и изучить культурные слои на месте крепостей.