Барнаул, , 14:30 — REGNUM Археологи выяснили, что основными обитателями Денисовой пещеры на Алтае, где были обнаружены останки денисовцев, оказались не люди, а крупные хищники об этом сообщает статья от 26 сентября в Scientific Reports.

Денисова пещера находится в Солонешском районе Алтайского края, она прославилась находкой первых костей нового вида людей — денисовского человека. Раскопки в Денисовой пещере начались в 1982 году и продолжаются по сей день. В каждой из трёх частей пещеры скопилось по несколько метров отложений. С 1982 года археологи вскрыли 22 культурных слоя, нашли человеческие останки, артефакты, кости животных. В 2018 году учёные выяснили время заселения пещеры разными видами людей. Денисовцы жили здесь примерно 287−51 тысячу лет назад, а неандертальцы — 193−79 тысяч лет назад.

С 2014 году учёные из России и Австралии под руководством Ричарда Робертса из университета Вуллонгонга вели микростратиграфические исследования. Археологи исследовали девять блоков нетронутых осадочных пород, которые собрали в центральном зале и восточной галерее.

Следы угля, найденные в центральном зале и восточной галерее, говорят о присутствии людей. Их обнаружили в двух соседних слоях из центральной части пещеры возрастом 151−170 тысяч лет, а также в слое, которые сформировался примерно 50 тысяч лет назад.

В восточной галерее найдено еще больше следов угля — в слое возрастом в 203 тысячи лет, где находили артефакты и останки денисовского человека. Уголь сохранился и в слоях, которые образовались 187−193 и около 120 тысяч лет назад. В этих слоях находили останки неандертальцев.

Учёные нашли в большинстве слоёв копролиты пещерных гиен, волков и неизвестных видов млекопитающих. Ранее в пещере находили кости гиен и волков, а также рыжих лисиц и медведей. Поскольку эти виды не уживались ни с людьми, ни друг с другом, а уголь попадался в слоях достаточно редко, исследователи сделали вывод, что люди посещали пещеру эпизодически и жили в ней недолго. Обычно в ней жили крупные хищники, чаще всего гиены.