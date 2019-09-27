Шанхай, Китай, , 13:39 — REGNUM Археологи доказали, что история пятиконечной звезды в Китае намного древнее, чем считалось раньше. По новым археологическим данным, самое древнее изображение пятиконечной звезды в стране появилось в период культуры Лянчжу (3400—2250 до н. э.), сообщает «Жэньминь жибао».

Как рассказал Ван Жэньсян, сотрудник Археологического института при Академии общественных наук Китая, это старейший рисунок пятиконечной звезды в Китае. Он был обнаружен на днище глиняной посуды, найденной археологами в гробнице периода культуры Лянчжу в волости Мацзяо района Миньсин в Шанхае.

По мнению учёных, появление рисунка пятиконечной звезды было, вероятнее всего, связано с изображением лепестков цветка, которые вдохновляли древнего мастера.

На Ближнем Востоке рисунок пятиконечной звезды впервые появился в находках из древней Месопотамии, относящихся к IV тысячелетию до нашей эры.

Пятиконечная звезда — это широко распространенная во всем мире идеограмма, которая является важным идеологическим и религиозным символом и широко используется — например, в геральдике.

Как символ охраны и безопасности, она известна более трёх тысяч лет. Пятиконечную звезду использовали в своих тотемах и ритуальных рисунках первобытные люди и представители самых ранних цивилизаций на территориях современной Греции, Ирана, Ирака и Турции. Пентакль был почитаемой эмблемой в Японии и у американских индейцев.

Пифагор утверждал, что такая звезда представляет собой математическое совершенство, так как скрывает в себе золотое сечение.