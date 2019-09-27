Москва, , 13:34 — REGNUM Установлена окончательная дата запуска ракеты-носителя «Протон-М» с иностранными спутниками на борту, который был ранее отложен. Об этом 27 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Пуск запланирован на 9 октября предварительно в 13:17 мск», — передает агентство слова собеседника.

Как передавало ИА REGNUM, изначально запуск данной ракеты был запланирован на 30 сентября. В пресс-службе Роскосмоса сообщали, что потребовалась доработка системы управления разгонного блока «Бриз». Ракета-носитель должна вывести на орбиту два спутника оператора сотовой связи «Eutelsat».