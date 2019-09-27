Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Небольшой ролик с имитацией поведения вещества вблизи черной дыры опубликован NASA. Авторы визуализации показали так называемый аккреционный диск и тень черной дыры.

Падающее в черную дыру вещество собирается в тонкую структуру, при этом экстремальная гравитация искажает свет, вырывающийся за пределы черной дыры. Тень от нее видна в центре.

По словам автора ролика Джереми Шниттмана, подобное моделирование помогает представить, что имел в виду Альберт Эйнштейн, говоря об искажении гравитацией ткани пространства и времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ученые рассказали о более активном поведении черной дыры, которая находится в центре нашей галактики. Об этом говорит возросшая яркость свечения вокруг неё.

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