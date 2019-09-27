Нью-Дели, , 11:33 — REGNUM Индийский луноход, с которым был потерян контакт за несколько минут до того, как он должен был приземлиться на лунную поверхность в начале сентября, совершил «жесткую посадку». Об этом, как передает агентство ВВС, сообщило 27 сентября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Новые снимки с космического аппарата НАСА показывают целевое место прилунения посадочного модуля Vikram, но его точное местоположение «еще не определено» вследствие того, что «снимки были сделаны в сумерках». В случае успеха Vikram Индия могла бы стать четвертой страной, совершившей «мягкую» посадку на Луну.

Индийский луноход «Чандрайаан-2» должен был приземлиться на Южном полюсе Луны 7 сентября, через месяц после первого взлета. Он приблизился к Луне в штатном режиме, однако на расстоянии около 2,1 км от поверхности произошла «техническая ошибка».

«Лунный разведывательный орбитальный аппарат (LRO) (агентства НАСА) прошел над местом посадки 17 сентября и получил набор изображений с высоким разрешением этого района; до сих пор команда не смогла найти или сфотографировать посадочный модуль, — говорится в заявлении космического агентства. — Уже наступили сумерки, когда отобразилась посадочная площадка… возможно, что посадочный модуль Vikram скрывается в тени. Освещение будет благоприятным, когда LRO пройдет над этим местом в октябре и снова попытается найти и отобразить посадочный модуль».