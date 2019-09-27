Москва, , 08:45 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании, подписанный Минобрнауки России и министерством высшего образования и научных исследований Ирака, позволит двум странам увеличить число исследователей при реализации совместных проектов. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

По словам главы Минобрнауки РФ Михаила Котюкова, традиционно государственная политика России в сфере высшего образования и научной деятельности предполагает подготовку специалистов для Ирака и взаимодействие в научно-технической сфере.

«У нас есть созвучные задачи по увеличению количества исследователей. От успешности решения этих задач во многом будет зависеть будущее наших государств», — объяснил Котюков.

Ранее о готовности создать центр русской культуры и русского языка в Багдаде сообщал Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.

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