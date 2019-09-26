Мурманск, , 21:59 — REGNUM Глава Мурманской области Андрей Чибис обсудил с помощником президента РФ Андреем Фурсенко концепцию Заполярного научно-образовательного центра. Об этом глава региона сообщил на своей странице ВКонтакте.

«Обсудили с Андреем Александровичем Фурсенко нашу концепцию НОЦ, нашли полное понимание по тому, как создать у нас в регионе базу не просто для исследований, а для отработки и запуска в эксплуатацию решений, необходимых крупнейшим предприятиям области. Сейчас мы формируем команду НОЦ, кто чувствует себе силы стать частью этого проекта — добро пожаловать!», — написал Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении создать в Мурманске арктический НОЦ мирового уровня Андрей Чибис сообщил еще летом. Идея была представлена президенту, глава государства ее поддержал. Планируется, что заполярный НОЦ займется исследованиями и разработками в области комплексных физико-технических и технико-экономических проблем энергетики в Арктике, изучением воздействия климата на здоровье населения, а также реализации экономического и ресурсного потенциала региона.

Напомним, стать научно-образовательным центром мирового уровня для обеспечения арктических задач собирается и Архангельск: НОЦ «Новые материалы и технологии для Арктики» так же, как и мурманский, предполагает разработку и внедрение новых материалов и технологий, исследований и разработок, подготовку кадров в интересах развития промышленности и экономики российской Арктики.