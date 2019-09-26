Симферополь, , 16:33 — REGNUM Республиканская программа модернизации первичного звена здравоохранения Крыма завершится к концу 2019 года. Об этом 26 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Государственного совета Крыма.

«К концу года мы должны увидеть, как будет выглядеть первичное звено здравоохранения в республике после модернизации… Стоит задача не только отремонтировать старые или построить новые медицинские учреждения, нужно обеспечить комфорт и повысить качество предоставления медицинских услуг», — заявила председатель республиканского комитета по вопросам здравоохранения Анна Рубель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил президенту Владимиру Путину о том, что отсутствие узких специалистов по ряду направлений здравоохранения остаётся одной из главных нерешённых проблем полуострова.

Об этом: Путину пожаловались на нехватку медицинских кадров в Крыму