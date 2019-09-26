Красногорск, , 15:37 — REGNUM В Московской области заработали пять центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 сентября в пресс-службе министра образования региона Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, центры открылись на базе вузов в Орехово-Зуеве, Москве, Подольске, Коломне и Истре. Еще два центра откроют в Королеве и Дмитрове до конца ноября 2019 года. Главным принципом работы с учителями Забралова назвала индивидуальный подход.

«Деятельность центров является новым этапом формирования системы непрерывного образования педагога, эта модель предполагает входное тестирование обучаемых, формирование индивидуальных образовательных траекторией, учёт потребностей учителей, методистов и руководителей. Для всех педагогов региона на новых площадках организованы мастер-классы, тренинги, стажировки и множество других форматов для повышения квалификации», — заявила областной министр.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области 29 сентября пройдет фестиваль приемных семей.

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