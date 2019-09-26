Бристоль, Великобритания, , 09:27 — REGNUM Учёные Бристольского университета обнаружили доказательства того, что доисторических детей кормили молоком животных с использованием эквивалента современных детских бутылочек. Результаты исследования опубликованы 25 сентября в журнале Nature.

Сосуды из глины, вероятно, предназначенные для кормления младенцев, впервые появились в Европе в эпоху неолита (около 5000 г. до н. э.), становясь все более распространенным явлением в бронзовый и железный века.

Сосуды обычно достаточно малы, чтобы поместиться в руках ребенка, и имеют носик, через который можно сосать жидкость. Иногда они сделаны в форме животных. Несмотря на это, из-за отсутствия каких-либо прямых доказательств их функции было высказано предположение, что они также могут оказаться сосудами для кормления больных или слабых.

Исследователи хотели выяснить, действительно ли это были «детские бутылочки», поэтому выбрали три сосуда, обнаруженные в детских могилах в Баварии. Они были небольшими (около 5−10 см в поперечнике) с чрезвычайно узким носиком.

Учёные использовали комбинацию химического и изотопного методов для исследования остатков пищи, обнаруженных в сосудах. Результаты анализа показали, что бутылки содержали молоко крупного рогатого скота, овец или коз.

Наличие трёх очевидно специализированных сосудов в детских могилах в сочетании с химическими доказательствами подтверждает, что они использовались для кормления детей вместо грудного вскармливания либо во время отлучения от груди для прикорма.

До этого исследования единственным доказательством отлучения от груди были данные изотопного анализа скелетов младенцев, но это могло дать лишь приблизительные указания относительно того, когда детей отлучали от груди, а не того, что они ели и пили. Таким образом, исследование дает важную информацию о практике грудного вскармливания и отлучения от груди, а также о здоровье младенцев и матерей в доисторический период.

Это первое исследование, которое применило прямой метод идентификации продуктов, что поможет исследованиям сосудов для кормления, принадлежавших другим древним культурам по всему миру.