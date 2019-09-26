Томск, , 08:58 — REGNUM Сенсоры с высокой радиационной стойкостью разрабатывают учёные Томского государственного университета совместно с коллегами из Объединённого института ядерных исследований и других стран. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Научная работа проводится в коллаборации FCAL, членами которой являются физики из 14 институтов Китая, Израиля, Германии, Сербии, Японии, США и других стран.

По словам сотрудника центра исследований и разработок «Перспективные технологии в микроэлектронике» Антона Тяжева, на первом этапе работы была создана многослойная полупроводниковая структура, а затем изучены электрические характеристики этой структуры и её возможности по сбору заряда.

«Результаты наших экспериментов помогут в дальнейших исследованиях радиационной стойкости данных структур», — отметил учёный.

По окончании исследований эти сенсоры предполагается использовать в интересах коллаборации FCAL.

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