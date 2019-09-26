Москва, , 08:10 — REGNUM Электропроводящий бетон предложили использовать инженеры из РосдорНИИ для устранения снежных заторов и наледи на дорогах России. Об этом 26 сентября сообщил RT со ссылкой на исследование института.

Новый материал будет нагревать снег, чтобы он таял. Это позволит не ждать дорожную технику и гораздо быстрее очищать проезжую часть в сильные снегопады. В зависимости от важности трассы «теплый» бетон можно укладывать вдоль края дорожного полотна или во всю его ширину.

Чтобы токопроводящий материал был безопасен для прохожих, его предлагается сверху покрывать тонким слоем обычного покрытия. Для экономии затрат рекомендуется нагревать бетон не все время, а только по необходимости. Также инженеры предлагают использовать альтернативные источники энергии.