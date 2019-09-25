Москва, , 23:56 — REGNUM В России с октября 2019 по март 2020 года будут наблюдаться температурные аномалии, сообщает 25 сентября ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, на Севере, а также в Европейской и Азиатской частях России в осенне-зимний период ожидается нехарактерно тёплая погода, а в южную часть страны придут аномальные холода.

«Есть вероятностный прогноз на отопительный период с октября по март, его суть такова, что на Севере, Европейской и Азиатской территории России прогнозируется аномалия температуры со знаком плюс, а на Юге — со знаком минус», — цитирует агентство слова Романа Вильфанда.

При этом было отмечено, что подробный прогноз на указанный период Гидрометцентр России собирается опубликовать 30 сентября.

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