Москва, , 23:15 — REGNUM Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС и космический корабль «Союз» NASA Johnson

Корабль пристыковался к модулю «Звезда» в автоматическом режиме. Отмечается, что стыковка состоялась на три минуты раньше запланированного.

«Союз» доставил на МКС членов следующей экспедиции — космонавта Роскосмоса Олега Скрипочку, астронавта NASA Джессику Меир и первого в истории астронавта из Объединённых Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури. За время пребывания на станции им предстоит выполнить более 50 различных экспериментов по программе научно-прикладных исследований.

Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15» была запущена с космодрома Байконур сегодня в 16:57 по московскому времени. Это был 70-й по счёту и последний запуск «Союза-ФГ». В системе управления ракеты использовались компоненты, изготовленные на Украине. В 2020 году данный носитель заменит новейший «Союз-2.1а», компоненты которого производятся в России.