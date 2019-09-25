Нарьян-Мар, , 15:37 — REGNUM На оном из островов ненецкого заказника был обнаружен новый для этих мест вид птицы — удод. Об этом ИА REGNUM сообщили сотрудники заказника «Ненецкий».

Удод (Upupa epops) Http://www.nenetz.ru

"Окончание научного полевого сезона в заповеднике отметилось регистрацией нового для территории заповедника вида птиц. Невероятная встреча удода Upupa epops на северной широте в 69,5 градусов на маленьком острове в Печорском море», — сообщили в заказнике.

Птица стала представителем 133-го вида в орнитологическом списке заповедника «Ненецкий».

Справка:

Государственный природный заповедник «Ненецкий» — природная территория, расположенная в Малоземельской тундре на площади 313 400 га. Здесь сохранились нетронутыми единственные в Европе равнинные субарктические и арктические тундры, места обитания ценных видов растений и животных.