Пекин, , 15:21 — REGNUM Китайские ученые смоделировали траекторию спуска лунного зонда «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны и вычислили точное место посадки аппарата, что должно помочь будущим исследованиям дальнего космоса. Научная статья, подробно описывающая успешный процесс посадки, была опубликована в последнем номере журнала Nature Communications, сообщает 25 сентября агентство «Синьхуа».

Лунный зонд «Чанъэ-4», отправленный в космос 8 декабря 2018 года, совершил первую в истории человечества мягкую посадку в кратере Фон Карман в бассейне Южного полюса Эйткен на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Используя топографические данные высокого разрешения от лунного зонда «Чанъэ-2», а также информации от «Чанъэ-4», полученной в ходе спуска и зондирования, китайские учёные смоделировали весь процесс посадки, в том числе манёвры зонда, когда он огибал препятствия.

По словам руководителя научно-исследовательской группы Ли Чуньлая, заместителя директора Государственной астрономической обсерватории при Академии наук Китая, «Чанъэ-4» прилунился на пологом склоне и был окружен пятью ударными кратерами. Лунный зонд находится всего в 8,35 м к северу от края кратера диаметром 25 м. В результате вычислений учёным удалось получить точные координаты места посадки зонда: 177,5991 градуса восточной долготы и 45,4446 градуса южной широты.