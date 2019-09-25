Цинциннати, США, , 14:41 — REGNUM Взаимосвязь атмосферных загрязнений и детских психических расстройств установили американские ученые. Публикация об этом появилась 25 сентября на сайте MedicalXpress.

Исследование провели сотрудники Медицинского центра детской больницы Цинциннати (штат Огайо). Они отметили, что даже после кратковременного выброса вредных веществ в атмосферу у детей в психиатрических больницах увеличивается количество обострений, проявляются беспокойство и суицидальные наклонности. Это происходит в течение двух-трех дней.

Ученые полагают, что сильнее всего это влияние в экологически неблагоприятных районах. Один из специалистов Коул Брокамп заявил, что для профилактики психических расстройств у детей потребуются новые исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ученые испытали на мышах первый биоразлагаемый имплантат с лекарствами от ВИЧ. Его в виде жидкости вводят под кожу, там он застывает и медленно разлагается, высвобождая лекарство.

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