Финикс , США, , 13:22 — REGNUM Бразильский исследователь Руальдо Менегат обосновал с геологической точки зрения место и способ возведения древнего города Мачу-Пикчу в долине Урубамба-Вилканота. Учёный сделал доклад на эту тему на конференции Американского геологического общества (GSA) в Фениксе, опубликованный 25 сентября на сайте мероприятия.

Город Мачу-Пикчу на территории Перу считается одним из «новых чудес света» и включён в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Древняя резиденция и святилище императоров инков лишь сто лет назад была обнаружена в джунглях Анд на высоте почти 2,5 километра. Размах и мастерство строительства завораживают туристов и учёных по сей день. Удивляет и само место постройки города — высоко в горах, в далеком и труднодоступном месте.

Новое объяснение этой тайны дал геолог Руальдо Менегат, изучивший соотношение между геоландшафтом Анд и городами инков. Используя методы геолого-ландшафтной археологии, структурной геологии и геоморфологии, он построил геологическую модель участка, показавшую наличие «очень плотной сети геологических разломов и трещин». Они были проанализированы как с помощью полевых исследований, так и с использованием спутниковых данных.

Геоморфология гор и скал, по-видимому, обусловлена эрозией взаимного пересечения трех основных направлений разломов — 020º, 055º и 330º — и двух вторичных направлений: N-S и E-W.

Исследование показало, что древние строители намеренно выбрали межтектонические разломы для строительства своих городов.

«В Мачу-Пикчу скалы были настолько фрагментированы, что можно было строить города на высоких топографических уровнях, стратегически безопасных как от геологических опасностей, так и от неблагоприятных условий Анд», — пояснил Менегат.

Также геолог обнаружил, что основные сектора, здания и лестницы были построены в соответствии с тремя указанными направлениями разломов. Согласно геологическому анализу, план города Мачу-Пикчу чётко совпадает с картой разлома и деформаций пластов горных пород.

Таким образом, геологические особенности местности при правильном подходе обеспечивали как облегчение труда строителей, так и безопасность жителей Мачу-Пикчу. Правильно ориентированный план города помогал использовать трещины горных пород при строительстве, а сориентированные вдоль линий выполнявших роль системы естественного дренажа разломов улицы и поля были в безопасности от водных и селевых потоков.