Тбилиси, , 12:50 — REGNUM Грузия стала членом межгосударственной исследовательской и инновационной организации EURAXESS. Соответствующую декларацию подписали в Брюсселе министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили, директор национального научного фонда имени Шота Руставели Звиад Габисония и заместитель генерального директора Европейской комиссии по исследованиям и инновациям Патрик Чайлд. Об этом 25 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Звиад Габисония подчеркнул значимость данного события для грузинской науки. «Это начало большого и важного дела. За этим последует создание EURAXESS Georgia в ближайшие дни. Кроме того, уже появилась возможность вовлечения грузинских ученых и научных учреждений во многие важные проекты. А также вовлечения научных институций. Грузинская наука получит доступ к бюджету размером около 100 миллиардов долларов», — указал директор научного фонда.

Представитель Грузии также отметил, что грузинские ученые теперь получат возможность участия в исследовательских проектах Евросоюза. «После создания EURAXESS Georgia будет создана соответствующая платформа, мы получим прямой доступ к этим проектам ЕС», — заявил Звиад Габисония.