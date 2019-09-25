Москва, 25 сентября 2019, 10:43 — REGNUM ОБЪЯВЛЕНИЕ
Все, кого интересует история литературы как история.
Все, кому надоели WEB’ы и Scopus'ы.
Все, кто устал от «проблематизаций», «концептуализаций» и т.п. постмодернистских и пост-научных «репутаций».
Все, кого не задело это поветрие.
Все, у кого есть желание актуально реагировать на вызовы реальной науки, на ее реальные проблемы.
Все, кто готов отказаться от «партийности» в науке.
Все, для кого источник — это повод для комментированной публикации, для глубокого анализа, а не для мотивированного вненаучными факторами отбора «правильных» и «неправильных» источников.
Все, кто готов продолжить опыт «Исследований по истории русской мысли», «Русских Сборников» и «История. Научное обозрение OSTKRAFT», которым уже трудно публиковать историко-литературные работы, свободные от бюрократической и политиканской «наукометрии».
Приглашаются в новое издание: «OSTKRAFT. Литературная коллекция».
Принципы те же.
Редакторы те же.
Издатели те же.
Коллеги те же и новые, и старые.
Историки пишут о литературе. Литературоведы пишут об истории.
Периодичность — 4 выпуска в год.
Научные противники приглашаются к открытому разговору, спору, перекрестным публикациям, к честному и открытому соревнованию, рецензированию, спору на независимой и открытой площадке.
Письменный стол для работы, ковёр для тепла ног, а не для подковерной борьбы.
В Советской России надо было жить долго. В новой России надо жить бодро и активно.
Работы, оформленные по правилам WEB и Scopus, — для наукометрии, «OSTKRAFT. Литературная коллекция» — для дела!
Первый номер за 2020 год уже готовится.
Материалы и предложения ожидаются по адресу: info@ostkraft.ru