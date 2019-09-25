Чикаго, США, , 10:19 — REGNUM При воздействии напряжения и деформации материалы проявляют широкий спектр различных свойств. Используя акустические волны, американские учёные исследовали поведение электронов в кристаллическом материале, что может стать основой для квантовых информационных технологий. Статья об исследовании опубликована 23 сентября на сайте Аргоннской национальной лаборатории.

В новом исследовании учёных из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США и Школы молекулярной инженерии Притцкера в Чикагском университете ученые использовали рентгеновские лучи для наблюдения пространственных изменений в кристалле карбида кремния при воздействии звуковых волн при дефектоскопии.

Поскольку эти дефекты хорошо зонированы внутри кристалла, они могут действовать как единое молекулярное состояние и как носители квантовой информации. Когда электроны попадают в «ловушку» вблизи дефектов, они излучают энергию в виде фотонов. В зависимости от того, в каком состоянии находятся электроны, они излучают больше или меньше фотонов, что позволяет применить методику, известную как спин-зависимое считывание. В эксперименте исследователи стремились оценить взаимосвязь между энергией звука, используемой для создания деформации на дефектах в кристаллической решетке, и спиновых переходов, выявленных излучением фотонов. В то время как дефекты в кристалле естественным образом флуоресцируют, дополнительная деформация вызывает изменение основного спина электрона, что приводит к когерентному манипулированию спиновым состоянием, которое может быть измерено оптически. Звуковая волна динамически воздействует на дефекты кристалла, заставляя электроны менять спин.

Чтобы выявить характеристики и дефекты кристаллической решетки, исследователи использовали жёсткое рентгеновское излучение. Благодаря недавно разработанной методике, названной стробоскопической дифракционной микроскопией Брэгга, учёные смогли «увидеть» решетку вокруг дефектов в различных точках в течение всего цикла деформации.

Исследователи ищут пути к тому, чтобы манипулировать состоянием спинов электронов с помощью акустических волн, и стремятся пространственно отобразить механику деформации с помощью рентгеновских лучейСтробоскопическая дифракция Брэгга включает синхронизацию частоты акустической волны с частотой электронных импульсов в накопительном кольце APS (ускорительный комплекс, источник синхротронного излучения в Аргоннской национальной лаборатории).

Таким образом, исследователи смогли «заморозить волну во времени». Это позволило им создать серию изображений деформации, испытываемой решеткой в каждой точке волны.

Использование стробоскопической дифракции Брэгга позволяет ученым определить прямую корреляцию между динамической деформацией и квантовым поведением дефекта. В карбиде кремния это соотношение достаточно хорошо понятно, но в других материалах методика может выявить удивительные зависимости между деформацией и другими их свойствами.