Якутск, , 09:13 — REGNUM Совместные научные исследования, связанные с развитием Арктической зоны России, договорились провести Северо-Восточный федеральный университет и Проектный офис развития Арктики (ПОРА). Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба вуза.

«В университете существует очень сильная школа по мерзлотоведению — ее необходимо продвигать, так как во времена перестройки сфера перестала получать должное развитие», — отметил эксперт ПОРА Александр Воротников.

По его словам, якутский вуз также обладает испытательным полигоном для тестирования техники в зимних условиях, что позволит расширить применение и выполнять проверку всей техники, которая применяется в Арктике. Предполагается, что научная работа будет проводиться в рамках создания научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики «Север».

Напомним, 17 сентября глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о создании научно-образовательного центра (НОЦ) развития Арктики и Субарктики «Север». Центр будет создан путем интеграции Северо-Восточного федерального университета и других научных институтов и организаций высшего образования.

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