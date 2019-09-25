Бахчисарай, Крым, , 08:30 — REGNUM Международный астрономический союз (IAU) закрепил за первой межзвездной кометой, открытой крымским астрономом Геннадием Борисовым в августе этого года, официальное наименование. Теперь за объектом закреплено имя 2I/Борисов, которое отражает внесолнечное происхождение, а также второй порядковый номер в группе таких объектов, сообщает IAU.

За всю историю астрономических наблюдений лишь два относительно крупных небесных тела были признаны прибывшими из-за пределов Солнечной системы.

Первым объектом стал открытый в 2017 году Оумуамуа. О его природе астрономы спорят до сих пор, так как он проявляет свойства как астероидов, так и комет. Его официальное наименование — 1I/Оумуамуа: I/ означает происхождение из-за пределов Солнечной системы, а цифра 1 — первый порядковый номер в списке небесных тел этого класса.

30 августа астроном Геннадий Борисов, сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, опубликовал данные наблюдений за новым телом, из которых следовало чрезвычайно большое значение эксцентриситета 3,07. После подтверждения обнаружения другими обсерваториями, что исключило вероятность ошибки наблюдений и интерпретаций, открытие было официально установлено. Так как объект внешне был похож на комету, он автоматически получил наименование C/2019 Q4 (Borisov).

На сегодняшний день орбита этой кометы известна достаточно точно и однозначно говорит о внесолнечном происхождении, что делает ее вторым известным телом с подобной траекторией. Это позволило Международному астрономическому союзу официально утвердить новое название для объекта — 2I/Борисов. В этом случае была использована традиция именования комет по их первооткрывателям.

2I/Борисов будет проходить перигелий (ближайшую к Солнцу точку траектории) 7 декабря 2019 года. В этот момент между кометой и звездой будет около двух астрономических единиц, и примерно столько же будет отделять ее от Земли. Ожидается, что в декабре и январе она будет ярким объектом в небе Южного полушария: астрономы ожидают близкого прохождения объекта, что позволит в деталях его рассмотреть. Также траектория 2I/Борисов в этом смысле лучше, чем у 1I/Оумуамуа, поэтому ее можно будет дольше исследовать.

Ранее сообщалось, что астрономам удалось получить спектры первой межзвездной кометы — она оказалась похожа на кометы Солнечной системы.