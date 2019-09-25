Москва, , 08:08 — REGNUM С Байконура отправят ракету-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Двигатель российская ракета «Союз»

Старт корабля «Союз МС-15» запланирован на 25 сентября 2019 года в 16:57:43 мск. На борту пилотируемого корабля «Союз МС-15» летят российский космонавт Олег Скрипочка, американка Джессика Меир, а также участник экспедиции посещения ЭП-19 Хаззаа Аль Мансури.

Для ракеты-носителя «Союз-ФГ» запуск станет последним. В 2020 году этот носитель сменит новейший «Союз-2.1а», компоненты которого изготовляются в России. Стоит отметить, что в системе управления «Союзе-ФГ» используются компоненты, изготовленные на Украине.

Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» из семейства Р-7 (индекс 11А511УФГ) является модификацией «Союз-У». Его разработчиком является Ракетно-космический центр «Прогресс». Ранее ракета-носитель использовался для запуска межпланетных станций «Марс-экспресс» и «Венера-экспресс».

«Союз-ФГ» имеет три ступени, а его длина составляет 49,5 метров. Стартовая масса ракеты-носителя около 300 тонн.

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