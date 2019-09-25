Москва, , 07:31 — REGNUM Компании реального сектора экономики в 2019 году направили 171 заявку в Минобрнауки России для получения субсидии на развитие кооперации с вузами и научными организациями, сообщила пресс-служба ведомства.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением правительства России № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».

Основным механизмом реализации этого документа является субсидирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР) с привлечением российских учёных. С начала действия этого постановления в 2010 году предприятия получили субсидии на общую сумму 45 млрд. рублей и реализовали (продолжают развивать) 320 комплексных проектов в высокотехнологичной сфере.

Завершить конкурсные процедуры и подвести итоги конкурса в 2019 году планируется до ноября.

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