Москва, , 20:28 — REGNUM Создание оружия, на испытаниях которого в Архангельской области погибли от взрыва несколько специалистов «Росатома», должно быть доведено до конца, заявил 24 сентября первый замглавы администрации президента РФ, бывший руководитель «Росатома» Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это заявление Кириенко сделал в Москве на торжественном мероприятии в честь Дня работника атомной промышленности.

Кириенко подчеркнул, что доведение этого проекта до его успешного завершения является делом чести и долгом перед памятью погибших коллег.

По его словам, погибшие на полигоне испытатели относятся к особой категории мужественных и профессиональных людей.

«Есть такая особая работа в атомной отрасли — испытатели. Это особая категория людей, потому что, конечно, это высочайшие профессионалы, это ученые, это выдающиеся инженеры. Кроме высочайшего профессионализма, от этих людей требуется еще личное мужество», — сказал Сергей Кириенко.

Кроме того, экс-глава «Росатома» сообщил, что специалистами атомной отрасли за всю её историю было проведено свыше 10 тыс. испытаний, часть из которых была связана с риском для жизни испытателей.

«Эти испытания проходили и продолжают проходить», — заявил Кириенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа Минобороны РФ сообщило о взрыве на полигоне под Северодвинском, повлекшем человеческие жертвы. Погибли пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ.

Позднее в госкорпорации «Росатом» сообщили, что взрыв произошёл во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания.

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