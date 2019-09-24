Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Планы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) по запуску инфракрасного телескопа, который мог бы обнаруживать астероиды, угрожающие столкновением с Землей, успешно продвигаются. Телескоп может начать работу к середине следующего десятилетия. По сообщению журнала Science, об этом заявил 23 сентября на заседании консультативной группы агентства Томас Зурбухен, заместитель администратора NASA по науке в Вашингтоне.

Стоимость такого проекта по наблюдению за околоземными объектами обойдётся в сумму от 500 до 600 миллионов долларов США. Проект является результатом давних планов по созданию камеры наблюдения за околоземными объектами (NEOCam), впервые предложенной Лабораторией реактивного движения NASA (JPL) почти 15 лет назад.

Эти наблюдения авторы проекта считают необходимыми для выполнения требования конгресса США, о том, чтобы NASA обнаружило 90% всех потенциально опасных астероидов и комет диаметром не менее 140 метров к концу 2020 года.

Хотя NASA и не уложится в сроки, установленные Конгрессом, комбинация инфракрасного телескопа на орбите и Большого синоптического телескопа, наземного сооружения, строящегося в Чили, в конечном итоге сделает его реальностью. Исследователи говорят, что телескоп, работающий в инфракрасном спектре, крайне важен, так как прошедшее десятилетие показало, что темные астероиды, которые почти неразличимы в видимом спектре, но выделяются в инфракрасном диапазоне, оказались более многочисленными, чем считалось ранее. Джей Мелош, ученый-планетолог из Университета Пердью, автор доклада, считает, что это делает инфракрасную систему наблюдений необходимой.

Однако создание инфракрасного телескопа может потребовать увеличения ежегодного бюджета НАСА на 150 млн долларов. Неясно, последует ли Конгресс примеру НАСА и будет ли финансировать новый инфракрасный телескоп.

Данный проект — первый случай, когда предложение сторонней группы исследователей было принято к исполнению NASA. Этот шаг может изменить роль Эми Майнцер, астронома из Университета Аризоны в Тусоне, которая возглавляла проект NEOCam с момента его создания, и её научную группу. Майнцер, которая недавно перешел из JPL в Лунную и Планетарную Лабораторию университета, стала бы главным исследователем проекта.

За последние 15 лет при с помощью NASA команда Майнцер усовершенствовала электронику и датчики питания телескопа. В отличие от предшественника, WISE, датчики NEOCam смогут работать без активного охлаждения. Одновременно инженеры резко повысили помехоустойчивость телескопа.

Следует отметить, далеко не всё научное сообщество Америки приветствует планы создания столь дорогостоящей системы наблюдений. Многие считают невысокой ценность научных данных, которые потенциально может дать реализация проекта. Некоторые, как Натан Мирволд, технолог-миллиардер и бывший технический директор Microsoft, полагают статистику, которую Майнцер использует для определения диаметров астероидов, некорректной. Решение Конгресса от 2005 года сейчас кажется не вполне соответствующим нынешним реалиям. Современные астрономы, например, считают опасными для Земли астероиды и меньше 140 м диаметром.

Решение NASA об использовании телескопа было принято после летнего конфуза, когда Агентство и наземные телескопы не смогли до последней минуты идентифицировать медленно движущийся астероид размером с футбольное поле под названием 2019 OK, который прошел всего в 65 000 километров от Земли. Неясно, обнаружил бы NEOCam этот астероид, хотя ожидается, что он также будет изучать астероиды ниже 140-метрового порога.