Симферополь, , 15:02 — REGNUM Международная конференция «Космос и биосфера» проходит в Крымском федеральном университете (КФУ) им. В. И. Вернадского с 23 по 27 сентября в тринадцатый раз, и с каждым годом число участников неуклонно растет, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году мероприятие поддержали своим участием учёные и эксперты из России, Белоруссии, Казахстана, США, Италии и других стран. Тематика конференции включает множество таких актуальных вопросов, как космическая погода и биологические процессы, космическая погода и медицина, биологическое действие микродоз различных физических факторов, экологические проблемы биосферы и околоземного космического пространства.

«Эта конференция имеет стратегическое значение для всего научного сообщества и для всех людей. Здесь мы хотим понять, как правильно жить в будущем», — сообщил член Международного комитета по изучению факторов внешней среды (CIFA) Винченцо Валенци.

Отмечается, что в рамках секционных заседаний гости смогут увидеть лаборатории и новое оборудование кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, а также осмотреть достопримечательности Крыма.

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