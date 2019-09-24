Тбилиси, , 14:28 — REGNUM По подозрению в незаконном обороте наркотиков в Грузии арестованы шесть человек. Об этом заявил директор Центрального управления уголовной полиции МВД Мамука Челидзе, передает 24 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Он уточнил, что полиция арестовала двух человек в селе Поничала Гардабанского муниципалитета в Квемо-Картли. Во время обыска квартиры и двора одного из задержанных полиция изъяла 7 упаковок «героина», у второго подозреваемого обнаружено 3 упаковки.

Задержан также гражданин Ирана 1979 года рождения, у которого было обнаружено 3 кг героина. Еще двое были арестованы по подозрению в незаконном обороте наркотических таблеток. Шестым задержанным с 16 кг марихуаны оказался гражданин ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа на фестивали электронной музыки EchoWave полиция Грузии задержала 16 человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция в Грузии задержала 16 человек на фестивале электронной музыки