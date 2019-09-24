Вена, , 11:09 — REGNUM Недостаток витамина D в организме связан с повышенным риском преждевременной смерти, особенно у людей среднего возраста — к такому выводу пришли австрийские ученые, передает AMNA. Исследователи из Медицинского Университета Вены, которые сделали объявление на ежегодной конференции Европейской Ассоциации по изучению диабета в Барселоне, проходившей 16−20 сентября, изучили данные почти 78 600 человек.

Выяснилось, что те, у кого был очень низкий уровень витамина D в крови (ниже 10 нмоль/л), имели в два-три раза больший риск преждевременной смерти. Самый большой риск при этом был у людей в возрасте от 45 до 60 лет. Напротив, люди с высоким уровнем этого витамина (более 90 нмоль/л) имели пониженный риск преждевременной смерти, причем наибольшее снижение риска (40%) отмечалось в той же возрастной группе — 45−60 лет.

Предыдущие исследования также связывали дефицит витамина D с риском преждевременной смерти, но были сосредоточены на пожилых людях. Новое исследование показывает, что опасность касается людей среднего возраста, в то время как, наоборот, исследователи не установили повышенного риска для лиц старше 75 лет с низким уровнем витамина D.

Что касается причин смерти в связи с низким уровнем этого витамина (ниже 50 нмоль/л), самая большая корреляция — увеличение риска в 4,4 раза — была найдена у больных диабетом.