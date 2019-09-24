Пекин, , 10:47 — REGNUM Инфразвук, вполне возможно, станет общепринятым средством борьбы с массовыми беспорядками и правонарушениями. В Китае создали портативное спецсредство для нелетального воздействия, пишет South China Morning Post со ссылкой на Академию наук КНР.

Как заявлено на сайте Технического института физики и химии Китайской Академии наук, новое устройство является генератором сфокусированных инфразвуковых волн и предназначено для пресечения противоправной деятельности, в том числе для «рассеивания толпы».

Инфразвук вызывает у человека сильный дискомфорт. Создаётся низкочастотная вибрация в барабанных перепонках, глазных яблоках, желудке, печени и мозге, что вызывает панические состояния, которые исключают его осознанную активность. Уже существующие «звуковые пушки», требуют стабильного источника электроэнергии и весьма энергоёмки. Поэтому они обычно либо монтируются на передвижные платформы, либо устанавливаются стационарно. Также их нужно оснащать мощными электрогенераторами, что изрядно затрудняет применение «звуковых пушек» в различных ситуациях.

Новое устройство лишено этих недостатков. Оно сделано предельно компактным и напоминает обычную винтовку, что значительно облегчает использование и перемещение в условиях малых пространств, в здании или на корабле, к примеру.

По словам профессора Се Сюцзюань, устройство приводится в действие сосудом в форме трубки, содержащим инертный газ. При нагревании частицы газа вибрируют, и издается глубокий монотонный звук.

Опытный образец оружия уже прошел испытания, и учёные произвели оценку воздействия устройства на организм человека. Проект одобрен для массового производства.

Производители нелетального оружия убеждены, что «инфразвуковая винтовка» будет востребована не только в силовых структурах Китая, но имеет отличные перспективы и на мировом рынке.