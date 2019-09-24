Роли, США, , 09:14 — REGNUM Учёные из Университета Северной Каролины создали первый биоразлагаемый имплантат с лекарствами от ВИЧ и испытали его на мышах. Он вводится в жидком виде под кожу, где застывает, а затем медленно разлагается, высвобождая лекарство. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Для того, чтобы лекарства от ВИЧ оставались эффективными, необходимо принимать их регулярно. Чтобы облегчить жизнь ВИЧ-инфицированным людям, команда учёных во главе с Рахимой Бенхаббор создала долгоживущий — более года — имплантат.

Полимерная смесь вводится под кожу пациенту, где застывает и твердый имплантат образуется там самостоятельно. Лекарство, входящее в состав смеси, сохраняет свои свойства и застывает вместе с полимерами.

Для исследований коллектив отобрал 14 антиретровирусных препаратов. Шесть стало возможно адаптировать, чтобы они вошли в состав имплантата. В число этих препаратов попали лекарства из разных классов, что является положительным фактором для дальнейшего внедрения изобретения.

Все эти препараты хорошо растворимы в смеси и не разлагаются в растворе со временем, что было проверено экспериментально.

Затем, препарат проверили на мышах. Животным ввели смесь подкожно и измеряли концентрации препарата в течение нескольких месяцев. Учёные установили, что концентрация лекарств в крови резко снижается в первые дни после инъекции, а затем стабилизируется и остается почти неизменной в течение периода от нескольких месяцев до года.

Как показал эксперимент, новый имплантат доказал свою способность снабжать организм мыши препаратом в течение года. Кроме этого исследователи поместили в него три лекарства одновременно в разных количествах — и все они высвобождались в кровь в ожидаемых концентрациях. Это может стать решением для комплексной терапии, когда врач назначает несколько лекарств сразу, чтобы вирус не приобрел устойчивость к одному из них.