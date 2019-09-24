Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Масштабные наблюдения за численностью популяций орнитофауны на территории США и Канады позволили выявить вызывающие серьезные опасения негативные тенденции. Как следует из статьи, опубликованной 19 сентября в журнале Science, в Северной Америке с 1970 года исчезла практически каждая третья птица (29%).

Всего ученые отследили изменения в популяциях 529 видов, т. е. 29% от всех гнездящихся на материке птиц, и выяснили, что численность птиц сократилась на три миллиарда особей. Интересно, что спад численности коснулся как редких, так и обычных видов. Сокращения фиксируются даже среди инвазивных (чужеродных) видов, отличающихся особо агрессивным освоением мест обитания.

Так, популяции скворцов, являющихся высокоадаптивным инвазивным видом, сократились на 63%. Численность самых обычных американских воробьев за последние пять десятилетий сократилась на четверть: орнитологи говорят об исчезновении порядка 750 миллионов особей.

Среди видов, резко сокративших численность, такие как: западный луговой трупиал (Sturnella neglecta), обыкновенный кактусовый крапивник (Campylorhynchus brunneicapillus) и песчанка (Calidris alba).

«Три миллиарда — это серьезный удар, — комментирует результаты исследования один из его авторов биолог Джорджтаунского университета в Вашингтоне Питер Марра. — Наше исследование — это тревожный звонок. Мы переживаем экологический кризис».

По словам эколога из Калифорнийского университета Санта-Барбары Хиллари Янг, исследование выделяет проблему важности каждой особи. «Сейчас много внимания уделяется охранным мероприятиям при потере видов», но важную роль в поддержании стабильности экосистемы играют отдельные особи, напоминает ученый.

Скрупулезно собранные данные были подтверждены также с помощью нового метода наблюдения, метеорологической радиолокации. Отслеживающие перемещения облаков радарные системы способны фиксировать также передвижения больших скоплений птиц. Ученые отследили изменения общей биомассы в таких скоплениях, обнаружив уменьшение на 14% с 2007 по 2017 год.

Выявленные факты заставляют серьезно задуматься об охранных мероприятиях. Надежду внушает тот факт, что единственной группой, в которой отмечен не спад, а рост численности, были водоплавающие птицы.