Белгород, , 07:45 — REGNUM Более 400 учёных и специалистов в области прикладной минералогии из 18 стран мира стали участниками Международного конгресса по прикладной минералогии (ICAM-2019), который проходит в Белгородском государственном технологическом университете (БГТУ) им. В.Г. Шухова. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

ICAM-2019 выступает площадкой для обмена опытом специалистов горно-металлургических предприятий, научных организаций, инжиниринговых компаний, студентов и преподавателей вузов из разных стран мира. Он проводится с целью определения вектора приоритетных научных направлений, укрепления престижа науки, создания новых профессиональных контактов. В этом году конгресс впервые проходит на территории России.

«Несомненно, эта масштабная и продуктивная встреча начинающих и ведущих специалистов отрасли станет важной вехой в истории прикладной минералогии, определит перспективные направления индустриального развития этой науки, как в России, так и за её пределами, поспособствует преодолению значимых технологических барьеров, созданию новых и совершенствованию сложившихся отраслевых колабораций», — отметил ректор БГТУ Сергей Глаголев, обращаясь с приветственным словом к участникам конгресса.

Отмечается, что впереди гостей конгресса ждут четыре дня напряжённой работы. Учёные и специалисты в области прикладной минералоги примут участие в пленарных заседаниях, лекциях и мастер-классах, посетят профильную выставку, познакомятся с деятельностью Лебединского горно-обогатительного комбината.

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