Мурманск, , 17:28 — REGNUM Гидрографы Северного флота завершили научные и исследовательские работы в акватории Баренцева моря.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, за время плавания, которое продолжалось около полутора месяцев, гидрографы обследовали несколько тысяч квадратных километров акватории в центре Баренцева моря, провели уникальные гидрологические и гидрографические исследования, на основании которых будут внесены необходимые корректуры в морские карты Баренцева моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году научная экспедиция Северного флота совершила географическое открытие — новый остров площадью 200 кв на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Добавим, что в настоящее время в Арктике продолжает исследовательскую деятельность гидрографическое судно «Горизонт», которое находится в море Лаптевых. Ещё одна гидрографическая группа Северного флота действует в составе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа на спасательном буксирном судне «Алтай».