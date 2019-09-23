Гётеборг, Швеция, , 15:56 — REGNUM Учёные из Технологического университета Чалмерса (Швеция), опровергли сложившееся представление о связях ДНК. Это не водородные связи, скрепляющие две стороны структуры ДНК, как считалось ранее. Ключом к разгадке оказалось то, что молекулы ДНК гидрофобны. Открытие даёт возможность нового понимания в исследованиях в области медицины и наук о жизни. Об исследовании рассказывает 23 сентября phys.org.

ДНК состоит из двух нитей, состоящих из молекул сахара и фосфатных групп. Между этими двумя нитями находятся азотистые основания, соединения, которые составляют гены, с водородными связями между ними. До сих пор считалось, что эти водородные связи удерживают две нити вместе.

Однако исследование показало, что секрет спиральной структуры ДНК может заключаться в том, что молекулы имеют гидрофобное внутреннее пространство в среде, состоящей в основном из воды. Азотистые основания молекул ДНК гидрофобны, а когда гидрофобные единицы находятся в гидрофильной среде, они группируются.

Роль водородных связей, которые ранее рассматривались как решающие для удержания спиралей ДНК вместе, по-видимому, в большей степени связана с сортировкой пар оснований, чтобы они связывались вместе в правильной последовательности. Это открытие имеет решающее значение для понимания отношений ДНК с окружающей средой.

«Клетки хотят защитить свою ДНК, а не подвергать её воздействию гидрофобной среды, которая иногда может содержать вредные молекулы», — говорит Бобо Фенг, один из авторов работы.

Фенг рассказал, что, по мнению исследователей, клетка большую часть времени хранит свою ДНК в водном растворе, но как только клетка хочет что-то сделать со своей ДНК, например, прочитать, скопировать или восстановить ее, она помещает ДНК в гидрофобную среду, которую создаёт каталитический белок. Этот тип белка занимает центральное место в восстановлении ДНК, а это значит, что он может стать ключом к борьбе со многими серьезными заболеваниями.

Исследование этих белков может дать много для борьбы с устойчивыми бактериями или даже лечения рака. Бактерии используют белок под названием RecA для восстановления своей ДНК, и исследователи полагают, что их результаты могут дать новое понимание того, как этот процесс работает. Можно будет разработать методы его остановки, тем самым убивая бактерии.

В клетках человека белок Rad51 восстанавливает ДНК и восстанавливает мутировавшие последовательности ДНК, которые в противном случае могли бы привести к раку. «Чтобы понять рак, нам нужно понять, как восстанавливается ДНК. Чтобы понять это, нам нужно сначала понять саму ДНК», — говорит Бобо Фенг.

Учёные также выяснили, как ДНК ведет себя в среде, которая является более гидрофобной, чем обычно. Такой эксперимент был проведён впервые. Исследователи заметили, что, когда раствор достиг точки равновесия между гидрофильными и гидрофобными его свойствами, характерная спиральная форма молекул ДНК начала распадаться.

При дальнейшем изучении они заметили, что, когда пары оснований отделяются друг от друга (из-за внешнего воздействия или просто от случайных движений), в структуре образуются «дыры», позволяющие воде просачиваться внутрь. Поскольку ДНК хочет сохранять внутреннее пространство сухим, он сжимается, пары оснований снова собираются вместе, чтобы выжать воду. В гидрофобной среде эта вода отсутствует, поэтому повреждения сохраняются.

Работа шведских учёных «Гидрофобный катализ и потенциальная биологическая роль неуплотнения ДНК, вызванного воздействием окружающей среды» опубликована в Трудах Национальной академии наук (PNAS).