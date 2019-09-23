Нижний Новгород, , 14:48 — REGNUM Фестиваль наук, искусств и технологий «Фенист» стартовал 23 сентября в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.

Программой фестиваля предусмотрены научно-популярные лекции, научно-популярные фильмы, неформальные встречи с учёными, выставки и наблюдения в телескоп. В частности, три последних дня в Арсенале будет проходить открытый лекторий. Ведущие учёные Нижнего Новгорода, популяризаторы науки и преподаватели нижегородских вузов расскажут об изучении черных дыр, новых технологиях в археологии, интеллекте, достижениях наблюдательной астрофизики, результатах лингвистических исследований.

Мероприятия фестиваля будут проходить на площадках институтов РАН и образовательных учреждений: в ИПФ РАН, Университете Лобачевского, Политехническом университете, Мининском университете, Планетарии и многих других. «Фенист-2019» завершится 29 сентября.

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