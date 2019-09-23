Анадырь, , 10:51 — REGNUM В Певеке Чукотского автономного округа создадут «атомный класс». Для его открытия теплоход из Архангельска везёт оборудование, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Создание «атомного класса» в Центре образования Певека приурочили к приходу в регион ПЭБ «Академик Ломоносов».

По информации организаторов факультатива, в этом классе дети смогут получить основы будущей профессии, востребованной в Певеке. Преподавать будут учителя физики, химии, математики и информатики.

«Думаем, это будут занятия, по принципу «умного дома», чтобы можно было, например, запрограммировать бытовую технику, температуру воздуха, задать ещё какие-то параметры», — пояснили в администрации Певека.

Первое занятие состоится в конце года, на уроки приглашают учеников с 5 по 11 классы.

Как сообщало ИА REGNUM, единственный в мире атомный плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов», отправленный 23 августа 2019 года из Мурманска пришвартовался 18 сентября в Певеке на Чукотке.