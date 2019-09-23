Ереван, , 10:53 — REGNUM В Ереване стартует VI международная конференция «Химия и химическая технология», 23 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Научная конференция пройдет в Национальной академии наук Армении и продлится 5 дней. В конференции примут участие молодые ученые из Армении, России, Украины, Грузии и Узбекистана.

Директор Российского центра науки и культуры в Ереване Сергей Рыбинский отметил, что в международной конференции примет участие большое количество представителей из России. Это показывает глубокую научную интеграцию между странами, которая связана с совместными образовательными программами.

По этим программам около 200 граждан Армении имеют возможность получить бесплатное высшее образование в России, отметил он.