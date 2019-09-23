Сан-Франциско, США, , 09:46 — REGNUM Учёные Стэнфордского университета доказали, что развитие опухоли головного мозга ускоряется, если окружающие нейроны проявляют высокую активность; к аналогичным выводам пришла и группа исследователей Гейдельбергского университета, об этом рассказано в двух новых статьях журнала Nature.

Учёные Стэнфорда под руководством Мишель Монье обнаружили, что развитие глиомы — основного вида опухоли головного мозга — ускоряется, если окружающие нейроны проявляют высокую активность. Ранее исследователи предположили, что опухоль получает от них какие-то вещества. Сейчас это предположение удалось подтвердить: эксперименты на геномодифицированных мышах доказали, что, подавляя синтез белков, управляющих формированием синапсов, соединений нервных клеток, удалось остановить рост глиомы. Новая работа показывает работу этого механизма на людях.

Исследователи обнаружили, что некоторые клетки раковой опухоли формируют своего рода фальшивые синапсы, что позволяет им подключаться напрямую к нервным клеткам. Так рак «интегрируется» прямо в нейронные сети мозга, высасывая поступающие из них вещества. Мало того, опухоль сама может стимулировать активность нейронов, что ускоряет питающий её обмен.

Учёные Гейдельбергского университета сравнили в другой статье Nature этот эффект с действиями вампира. Коллектив медиков под руководством Франка Винклера изучал «встраивание» в мозг другого вида глиомы и пришёл к выводам, аналогичным американскому исследованию.

Пока вопрос, способны ли к подобному «нейронному паразитизму» другие виды рака, остаётся открытым. Это вполне возможно, ведь они развиваются тканях, куда дотягиваются многочисленные клетки периферической нервной системы.