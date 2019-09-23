Москва, , 08:46 — REGNUM По меньшей мере десять тысяч шагов в день должны делать молодые люди для тренировки сердечно-сосудистой системы и профилактики болезней. Такие рекомендации дают российские врачи-кардиологи и геронтологи.

Людям пожилого и преклонного возраста нужно делать от пяти до семи тысяч шагов ежедневно, в противном случае сердечно-сосудистая система ослабевает. Ходьба пешком по пересеченной местности — самое эффективное средство, её не заменят никакие другие занятия, считает профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Юрий Конев.

«40 минут по свежему воздуху снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а это причина больше 50% смертей», — сказал вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Конов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве РФ напомнили о пользе физических нагрузок и правильного питания. То и другое важно для борьбы со стрессом, профилактики сердечных заболеваний и сохранения здоровья.

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