Красноярск, , 08:47 — REGNUM В Красноярске при строительстве пешеходного перехода были сделаны ценные археологические находки, сообщает официальная группа администрации города Красноярска «ВКонтакте».

В ходе раскопок, проводившихся на месте строительства пешеходного перехода через Николаевский проспект, были найдены каменные орудия труда и останки лошади плейстоценовой эпохи.

Плейстоцен — это эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 миллионов лет назад и закончившаяся 11,7 тысяч лет назад.

Достаточно богатым был и так называемый русский слой, датируемый 19−20 веком.

Все находки будут переданы в музеи края.

Территория Красноярска и ближайших районов весьма интересна для исследования археологами. Прямо в черте города находится знаменитый памятник федерального значения — «Афонтова гора — 2» (место пяти стоянок позднего палеолита), где постоянно ведут работы археологи. Каждое строительство новых объектов в городе — это возможность провести раскопки и пополнить знания о древности.