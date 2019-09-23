Владивосток, , 08:08 — REGNUM Траектория движения тайфуна «Тапа» поменялась, уточнили 23 сентября прогноз в Гидрометцентре для Приморья.

Ранее ожидалось, что стихия 23−24 сентября принесет в Приморский край обильные осадки и ураганный ветер. В регионе объявили штормовое предупреждение. По новым данным, тайфун изменил направление движения и пройдет вдали от побережья края.

Сообщается, что дожди на юге Приморья будут, но умеренные. Также ожидается усиление ветра.

По прогнозам синоптиков, тайфун «Тапа» направляется к берегам Камчатки. Ожидается, что на полуостров он придет 24 сентября.