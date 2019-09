Кемерово, , 07:34 — REGNUM Международная группа учёных подтвердила теорию миграции носителей индоевропейских языков из степной Евразии на территорию Индийского субконтинента, сообщает 23 сентября пресс-служба Кемеровского госуниверситета (КемГУ).

Научному коллективу удалось найти геном людей, говоривших на языках индоевропейской семьи, среди населения, проживавшего на территории Северной Индии несколько тысяч лет назад. В частности, это касается теории о том, что появление древних ариев на территории Северной Индии во второй половине II тыс. до н. э. связано с миграциями населения из степной зоны Евразии, в том числе Западной Сибири (андроновская культура).

Интересно и то, что выходцы из степи заняли доминирующее положение в индийском социуме. Так, исследование показало, что у брахманов (представители высшей касты, жрецы) доля «степных генов» больше, чем у остальных групп. Таким образом, распространение древних индоевропейцев связано с миграциями скотоводческих социумов, проживавших на огромных просторах степной Евразии.

В состав авторов, проанализировавших геномы более 524 ранее не изученных индивидуумов, вошёл кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии КемГУ Алексей Фрибус.

Результаты крупнейшего в мировой истории исследования ДНК древних людей учёные представили в The formation of human populations in South and Central Asia («Формирование человеческих популяций в Южной и Центральной Азии»), опубликованной в высокорейтинговом научном журнале Science.

